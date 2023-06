Am Sonntagnachmittag haben sich drei Jugendliche in der Landauer Straße bei einem Unfall mit ihren Leichtkrafträdern verletzt. Nach Angaben der Polizei waren die zwei 16-Jährigen in Richtung Stadtmitte unterwegs. Ein 17-Jähriger folgte ihnen auf seinem Leichtkraftrad mit unzureichendem Sicherheitsabstand. Als die zwei Vorausfahrenden ihr Gefährt verlangsamten, um auf ein Tankstellengelände zu fahren, fuhr der 17-Jährige ihnen auf. Laut Polizei zogen sich alle drei Jugendlichen oberflächliche Schürfwunden zu. Der Rettungsdienst brachte den 17-Jährigen und einen 16-Jährigen vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Schaden wird auf insgesamt zirka 1100 Euro geschätzt.