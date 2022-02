Weil er am späten Montagabend auf der Speyerer Alla-Hopp-Anlage in der Dr.-Eduard-Orth-Straße ein Springmesser bei sich hatte, wird gegen einen 15-Jährigen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Die Polizei berichtet, dass vier Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren gegen 22.30 Uhr die Nachtruhe der Anwohner gestört haben. Eine Polizeistreife habe die Heranwachsenden kontrolliert und bei dem 15-Jährigen die Stichwaffe gefunden. Das Messer hätten die Beamten sichergestellt und den Jungen in die Obhut seines Vaters gegeben.