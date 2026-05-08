Aufruhr in Neuhofen: Kinder und Jugendliche sind zu einer Veranstaltung zur Tiefengeothermie eingeladen. Das stößt auf Kritik. War die Einladung datenschutzgesetzkonform?

„Kinder als Zielgruppe kommunaler Meinungskampagnen?“ Mit dieser Frage überschreibt die „BI Neuhofen – Bürgerinitiative gegen Tiefengeothermie“ eine Mitteilung, in der sie das Vorgehen der Ortsgemeinde kritisiert. Anlass ist, dass Ortsbürgermeister Ralf Marohn (FDP) und die Leiterin des örtlichen Kinder- und Jugendzentrums junge Menschen für kommenden Montagnachmittag (16 bis 18 Uhr) zu einem Austausch ins Otto-Ditscher-Haus einladen. Dabei soll es um die „spannenden Themen“ Tiefengeothermie und eine mögliche Straßenbahn durch Neuhofen (Pfalztram) gehen. „Diese Themen spielen vor allem für junge Menschen eine wichtige Rolle, weil sie unsere Zukunft prägen und dich direkt betreffen werden“, heißt es in dem Schreiben, das laut Marohn an alle Jugendlichen im Alter von zwölf bis 18 Jahren versendet wurde.

Die Empörung und Kritik, die formuliert wird, bezieht sich darauf, dass der Neuhofener Bürgermeister „Kinder und Jugendliche direkt“ anschreibe, „um sie für ein derart komplexes und umstrittenes Projekt einzubinden“. „Bei einem Thema mit möglichen Risiken und massiven Auswirkungen auf Bürger und Eigentümer sollte man zuerst offen und ehrlich mit den Erwachsenen sprechen – nicht offenbar den Weg über Minderjährige suchen“, schreibt ein Leser der RHEINPFALZ. In der Neuhofener Facebook-Gruppe, in der die Einladung ebenfalls heiß diskutiert wurde, hat der Gruppenverwalter mittlerweile die Kommentarfunktion unter dem Beitrag deaktiviert.

„Voraussetzungen dürften vorgelegen haben“

Die Bürgerinitiative gegen Tiefengeothermie kritisiert, „dass das Schreiben erkennbar einseitig formuliert ist und keinerlei kritische Aspekte oder Gegenpositionen zur Tiefengeothermie erwähnt“ werden. Darüber hinaus stellt die BI infrage, ob „die personenbezogenen Daten der angeschriebenen Minderjährigen“ für diesen Zweck hätten verwendet werden dürfen. Der Landesdatenschutzbeauftragte in Mainz sieht darin kein Problem. Auf RHEINPFALZ-Anfrage teilt eine Sprecherin von Dieter Kugelmann mit, dass eine solche Gruppenauskunft zulässig sei, „wenn sie im öffentlichen Interesse liegt“. Als Gruppenauskunft wird die Auswertung des Melderegisters nach bestimmten zuvor mitgeteilten Kriterien – in diesem Fall alle Einwohner in Neuhofen in der Altersgruppe von zwölf bis 18 Jahren – angesehen. „Die unmittelbare Ansprache von Kindern und Jugendlichen per Brief, um sie für Kommunalpolitik und Energiefragen zu interessieren, stellt aus meiner Sicht ein solches öffentliches Interesse dar. Die Voraussetzungen für die Auswertung des Melderegisters dürften insoweit vorgelegen haben“, heißt es vom Büro des Landesdatenschutzbeauftragten. Seine Sprecherin gibt allerdings mit, dass es „datenschutzfreundlicher“ gewesen wäre, wenn die Verbandsgemeinde selbst die Übersendung der Anschreiben im Auftrag des Ortsbürgermeisters übernommen hätte, weil die Meldedaten bei der Verbandsgemeinde liegen.

Ortschef Marohn kann die Kritik an der Einladung nicht nachvollziehen: „Ich gehe mal davon aus, dass die Kritiker an dieser Einladung die Gemeindeordnung nicht vollständig kennen und ihnen nicht bewusst ist, dass das Gesetz eine Einbindung von Jugendlichen explizit vorsieht.“ Marohn bezieht sich auf Paragraf 16c der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz, wo geschrieben steht: „Die Gemeinde soll Kinder und muss Jugendliche bei Planungen und Vorhaben, die deren Interessen berühren, in angemessener Weise beteiligen. Hierzu soll die Gemeinde über die in diesem Gesetz vorgesehene Beteiligung der Einwohner hinaus geeignete Verfahren entwickeln und durchführen.“ Da Neuhofen zurzeit keinen Jugendgemeinderat hat, sieht der Ortsbürgermeister das Gesprächsangebot am Montag als geeignete Form an, den Jugendlichen die beiden Projekte vorzustellen. „Mein Ansatz dabei ist es, Jugendliche in eine bekannte und etablierte Jugendeinrichtung in Neuhofen einzuladen und in dieser – für die Jugendlichen gewohnten Räumlichkeit – offen und transparent über das Projekt zu informieren. Die Jugendlichen erhalten Gelegenheit, Rückfragen zu stellen und sich weiter zu informieren“, sagt Marohn.