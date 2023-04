Jugendliche haben am Donnerstag gegen 16.28 Uhr mit einer Luftdruckpistole in der Roßmarktstraße auf eine Fensterscheibe geschossen. In einem Polizeibericht heißt es, dass eine 58-jährige Frau zwei Knallgeräusche gehört habe. Die mögliche Abschussstelle hätten die Beamten in der Heydenreichstraße verortet. Dort seien die Ordnungshüter auf eine fünfköpfige Jugendgruppe im Alter von 15 bis 18 Jahren getroffen. Bei den Teenagern hätten die Polizisten eine Luftdruckpistole gefunden und diese dann sichergestellt. Gegenüber den Beamten hätten sich die Jugendlichen einsichtig gezeigt und versprochen, so etwas nicht noch einmal zu machen. Abschließend teilt die Polizei mit, dass die Erziehungsberechtigten über den Vorfall informiert worden seien und ein Strafverfahren eingeleitet worden sei.