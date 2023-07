Am Freitagmorgen gegen 4 Uhr erwischten Polizisten im Schillerweg unter der Brücke vier Jugendliche, von denen einer ein Verkehrsschild in beiden Händen trug. Die drei anderen rannten laut Polizei weg, der 18-jährige Schildträger wurde hingegen kontrolliert und durchsucht. Dabei fanden die Beamten in seinem Rucksack eine noch im Betrieb befindliche Nissenleuchte, in einer seiner Hosentaschen zudem ein Messer. Später konnten die Polizisten noch einen 16-Jährigen aus der Gruppe aufgreifen. Bei ihm wurden Einweg-E-Zigaretten und verbotene Feuerwerkskörper gefunden.