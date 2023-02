Die Uni für Verwaltungswissenschaften ist am Dienstagabend einem größeren Unglück entgangen. Wie die Polizei meldet, hatten Zeugen in einem Lichtschacht der Hochschule in der Freiherr-vom-Stein Straße Rauch bemerkt und Alarm geschlagen. Die Feuerwehr konnte eine Ausweitung des Brandes und ein Übergreifen auf das Gebäude verhindern und das Feuer löschen. Im Inneren der Hochschule wurden laut Polizei zurückgelassene Essens- und Getränkereste entdeckt sowie eine Infotafel, die mit Farbe beschmiert wurde. Außerdem wurde eine Toilette beschädigt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einer fünfköpfigen Gruppe Jugendlicher, drei Jungs und zwei Mädchen, die sich zwischen 18.30 und 21 Uhr in der Nähe der Uni aufgehalten haben. Hinweise an die Polizei Speyer unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.