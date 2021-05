Zum ersten Mal wird der dritte Ökumenische Kirchentag digital und dezentral gefeiert. In ganz Deutschland können Menschen von zu Hause aus teilnehmen und in Workshops über geistliche Themen der Zeit diskutieren. Nicht an einem Ort versammelt, aber dennoch verbunden, feiern Menschen auch den Schlussgottesdienst.

Jugendliche Sängerinnen und Sänger aus den Chören der Dommusik Speyer sind hierbei mit einer Videocollage des Liedes „Bewahre uns Gott, behüte uns Gott“ zu sehen und zu hören. Die Einzelvideos der Mädchen und Jungs wurden bereits in der zurückliegenden Karwoche aufgenommen und danach aufwändig zu einem Video- und Audiobeitrag zusammengestellt. Neben den Speyerer Chormitgliedern sind auch Sängerinnen und Sänger des JugendKathedralChores Fulda und des Ohmsteder Vokalensembles Oldenburg sowie das Blechbläserensemble Rhein-Main zu hören.

Der Gottesdienst, der vom Limburger Bischof Georg Bätzing, dem Kirchenpräsidenten der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) Volker Jung und dem griechisch-orthodoxen Erzpriester Radu Constantin Miron, der ebenfalls Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) ist, gefeiert wird, wird am Sonntag, 16. Mai, ab 10 Uhr live im ZDF übertragen.