Unter den elf Preisträgerinnen, die in diesem Jahr den Jugendkunstpreis des Landes Rheinland-Pfalz errungen haben, befinden sich mit Luzie Braun aus Otterstadt, Kati Steinlechner aus Neustadt und Francesca Minichini aus Haßloch drei aus unserer Region. Luzie Braun besucht die Klasse 10 k des Landeskunstgymnasiums in Alzey.

Werke in Neustadter Galerie ausgestellt

Die drei Nachwuchskünstlerinnen stellen bis Samstag, 4. Juni, Werke aus ihren prämierten Mappen im Atelier der Künstlerin und Kunstpädagogin Alena Steinlechner in der Neustadter Zwerchgasse aus. Geöffnet hat das Atelier am Mittwoch und Freitag jeweils von 9 Uhr bis 12.30 Uhr und am Samstag von 9 Uhr bis 15 Uhr. Bei der Ausstellung sind außerdem Werke von sechs weiteren jungen Neustadterinnen zu sehen, die sich unter Anleitung von Alena Steinlechner an dem Wettbewerb zur Nachwuchsförderung für künstlerisch hochbegabte Jugendliche beteiligt haben.

Der Alexandra-Lang-Jugend-Kunstpreis des Landes Rheinland-Pfalz wird seit 2008 vom Bildungsministerium in Mainz gemeinsam mit weiteren Partnern vergeben. Die diesjährige Verleihung war am Montag dieser Woche im Landesmuseum in Mainz. Insgesamt hatten sich diesmal 108 Jugendliche aus dem ganzen Land an der Ausschreibung beteiligt.