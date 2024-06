Einen „großen Fang“ haben die Stadtwerke Speyer als auch überregional tätiger Strom- und Gasversorger gemacht. Der Kommunalbetrieb ist Energiehändler für gut 40 Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland geworden.

Die Stadtwerke (SWS) und die Jugendherbergen arbeiten schon länger zusammen: Ein nachhaltiges Ergebnis eines früheren Kontakts zwischen den Partnern ist auf dem Dach der Jugendherberge in der Geibstraße zu sehen: Die Kombination aus Gründach und Photovoltaik wurde dort vor einigen Jahren durch ein Montagesystem aus Italien umgesetzt. Für das Haus bedeutet das laut SWS in einem Pachtmodell einen Naturstromgewinn von zirka 10.000 Kilowattstunden pro Jahr, was der Versorgung von drei Haushalten entspricht und sechs Tonnen Kohlendioxid einspart.

Strom- und Gaslieferant für die Jugendherbergen waren die SWS aber zuletzt nicht. Das hat sich in diesem Jahr geändert. Einer Mitteilung der Unternehmen zufolge konnten gleich alle Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz, im Saarland und die Partner-Jugendherberge in Berlin als Kunden gewonnen werden. „Im Ergebnis versorgen die SWS nun 42 Standorte mit Strom und 24 mit Erdgas.“

Flexibles Einkaufsmodell

Die Akquise sei spannend gewesen, so Christoph Doll, Teamleiter Geschäftskundenvertrieb/Energiehandel bei den SWS: „Wir setzen ein flexibles Einkaufsmodell um.“ Die SWS unterstützten beratend, was den Zeitpunkt des Einkaufs betrifft. Auf diese Weise könnten Preisschwankungen genutzt und ein oder mehrere günstige Zeitpunkte für den Energiekauf gewählt werden können. „Wir sind in der Lage, binnen weniger Minuten auf die aktuelle Marktsituation zu reagieren.“ Bei der Beschaffung gehe es beiden Seiten auch um Nachhaltigkeit.

Der Vorstandsvorsitzende der Jugendherbergen in der Region, Jacob Geditz, plädiert in der Mitteilung für eine Nachhaltigkeit, die „über den ökologischen Aspekt hinausgeht“. Er verbinde damit auch den sozialen Gedanken sowie ein respektvolles und wertschätzendes Miteinander, was zu der neuen Partnerschaft passe. Der neue Energieliefervertrag habe zunächst zwei Jahre Laufzeit, teilen die SWS mit. In dieser Zeit werden laut Doll geschätzt 10 Millionen Kilowattstunden Strom und 14 Millionen Kilowattstunden Erdgas geliefert.