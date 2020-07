Am 1. September soll der Anbau an die Kurpfalz-Jugendherberge in der Speyerer Geibstraße in Betrieb gehen. Das teilte Jacob Geditz, Vorstandsvorsitzender der Jugendherbergen im Bundesland, auf Anfrage mit. Eigentlich hätte die mit 3,8 Millionen Euro bezifferte Erweiterung, die die Kapazität von Speyers größtem Beherbergungsbetrieb von 176 auf 236 Betten steigert, schon im Juni belegt werden sollen, aber dann kam Corona dazwischen.

„Das Tempo war nicht aufrechtzuerhalten“, so Geditz. Jetzt stünden noch letzte Details im Innenausbau (Rezeption) und an der Außenanlage aus. Das Tempo sei aber auch nicht mehr nötig gewesen, weil viele Buchungen weggefallen seien. Bei den Familien laufe es inzwischen wieder „ganz gut“, so Geditz. Ein tiefes Loch gebe es aber bei Klassenfahrten und Gruppenreisen. Nach 40.789 Übernachtungen im Jahr 2019 hatte es im März vor der Corona-Krise 40.101 Buchungen für 2020 und darüber hinaus gegeben. Dann seien so viele Stornierungen gefolgt, dass man jetzt nur noch bei 27.000 stehe, sagt Geditz, davon 2000 im Neubau.