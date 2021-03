Die Stadt Speyer hat am Freitag das Osterferienprogramm ihrer Jugendförderung abgesagt. Grund laut Verwaltungsmitteilung: „die weiterhin geltenden Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie“. „Wir sind alle traurig darüber, dass das Osterferienprogramm nicht wie geplant stattfinden kann, allerdings können wir, anders als im Sommer, schon wetterbedingt nicht auf ausreichend geeignete Standorte zurückgreifen, um dort ein Alternativprogramm zu schaffen“, wird Bürgermeisterin und Sozialdezernentin Monika Kabs (CDU) zitiert.

Angeboten würden jedoch Kettcar-Touren, die bereits in den Oster- und Herbstferien 2021 sehr beliebt gewesen seien: Von Montag, 29. März, bis einschließlich Sonntag, 11. April, seien täglich von 10 bis 17 Uhr an der Walderholung Starts im Halbstundentakt möglich. Familien könnten sich Termine für je eine Stunde unter www.jufö.de reservieren. Nur ein Hausstand dürfe gemeinsam kommen. An Ostern bestehe zudem die Möglichkeit, auf Ostereier-Suche zu gehen. Für eine Desinfektion der Fahrzeuge nach jeder Nutzung sorgten Ehrenamtliche.