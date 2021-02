Die aktuellen Corona-Auflagen machen es nicht so einfach. Dennoch plant die Jugendförderung (Jufö) der Stadt Speyer in diesem Jahr Ferienprogramme für Schulkinder.

Von Patrick Seiler

Die Stadt erwartet, dass die Auflagen schon in den Osterferien nicht mehr so streng sind wie jetzt, dass also bis dahin wieder Schulen und Geschäfte öffnen durften. Trotzdem kann sie noch nicht genau sagen, welche Aktionen sie in den Ferien anbietet. Sie will die Corona-Lage beobachten und nach und nach entscheiden. „Verraten werden kann aber schon, dass die Ferienprogramme in der Walderholung für Kinder im Grundschulalter in den Oster-, Pfingst-, Sommer- und Herbstferien stattfinden sollen“, teilt Sprecherin Lisa Eschenbach mit.

Voraussichtlich ab Ostern soll sich auch das „Jufö-Mobil“ wieder auf den Weg machen und für Kinder und Jugendliche Spiel- und Bewegungsaktionen in den Stadtteilen anbieten. Geplant sind auch drei Freizeiten, bei denen richtig verreist werden kann: „Chill und Grill“ am Bodensee, eine Kanu-Freizeit „Surprise“ sowie eine Segelfreizeit auf dem Ijsselmeer in den Niederlanden. Interessierte Jugendliche können sich laut Stadt ab sofort über die Internetseite www.jufö.de einen Platz für diese Freizeiten sichern. Ab Aschermittwoch, 17. Februar, 12 Uhr, sind Online-Anmeldungen für das Programm in der Walderholung und an anderen Standorten in den Pfingstferien möglich. Dieses ist für Sechs- bis Elfjährige geeignet.

Internetseite im Blick behalten

Es sei in diesem Jahr besonders wichtig, die Homepage der Jufö zu beobachten, betont Lisa Eschenbach: Über manche Angebote könne erst kurzfristig entschieden werden, und sie könnten deshalb auch erst kurzfristig bekannt gemacht werden. Zu erwarten sei, dass – wie 2020 – bei einigen Veranstaltungen die Teilnehmerzahlen reduziert werden müssen, damit die Corona-Auflagen eingehalten werden können. Geplant sei derzeit auch, die „Ferienpass“-Aktion für Jugendliche ab elf Jahren wieder anzubieten, zu der unterschiedliche Tagesaktionen gehören. Treffpunkt dafür war früher das Bademaxx.

Ausgefallen sind wegen Corona zuletzt die Werkstattkurse für Grundschulkinder, die Ende 2020 begonnen und sich bis in den März 2021 erstreckt hätten. „Sie sollen nach Möglichkeit zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden“, so die Stadt. Dabei geht es um Kurse zu Kochen, Trickfilmgestaltung und Upcycling.