Für anstehende Programme der Jugendförderung gibt es noch freie Plätze. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, handelt es sich einerseits um die „Lange Online-Spielenacht“, die am Samstag, 1. April, 18 Uhr, startet und für Jugendliche ab zwölf Jahren offen ist, sofern deren Erziehungsberechtigte eine Zocker-Nachtschicht genehmigen. Andererseits könnten schon Plätze für die beiden mehrtägigen Freizeiten der „Jufö“ in diesem Jahr gebucht werden: vom 17. bis 21. Mai auf einem Campingplatz im Elsass (ab zwölf Jahre) und die Segelfreizeit auf dem Ijsselmeer an acht Tagen in den Herbstferien (13 bis 18 Jahre). Interessenten aus Speyer und der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen werden laut Ankündigung vorrangig berücksichtigt. Auskünfte und Anmeldung im Netz unter www.jufö.de oder unter Telefon 06232 14-1917 (Christophe Herbin, Nachtschicht) und 06232 14-1916 (Tina Schäfer, Freizeiten).