Ein neues Jugendcafé in Speyer-Süd soll auf einer Freifläche am Kirschweg, ganz im Süden der städtischen Gemarkung, gebaut werden. Das hat der Stadtrat bei zwei Gegenstimmen der Freien Wähler beschlossen.

Die Stadtverwaltung hatte nach Kritik zwischenzeitlich auch mögliche andere Standorte geprüft, hielt aber an ihrem Vorschlag fest. Sie verwies auf einen Beteiligungsprozess, der ergeben habe, dass junge Leute mit dem Standort gut leben könnten. Das zeitweise in den Blick genommene Gemeindezentrum der Auferstehungskirche im Neuland würde womöglich keine Akzeptanz finden, weil es auch noch eine kirchliche Nutzung behielte, hieß es in der Begründung.

Die Freien Wähler seien grundsätzlich für ein Jugendcafé, so ihr Fraktionschef Claus Ableiter. „Der Kirschweg ist aber der ungeeignetste Standort.“ Zum Beispiel zwölfjährige Besucher könne man aus Sicherheitsgründen nicht „in größter Dunkelheit ins letzte Eck“ holen. Er hätte einen Café-Bau neben der Kita Seekätzchen beim Normand-Gelände oder ersatzweise die Auferstehungskirche bevorzugt.

Petra Moser (Grüne) hätte sich gewünscht, dass mehr Kinder und Jugendliche ihre Meinung zum Standort geäußert hätten. Die Stadt will das neue Jugendcafé nun klimaneutral errichten. Sie setzt dafür rund 800.000 Euro an, die im Fall einer Umsetzung innerhalb von zwei Jahren zu 90 Prozent bezuschusst würden.