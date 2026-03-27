Das neue Jugendcafé Süd soll auf einer Freifläche am Kirschweg entstehen. Die Stadt prüft aber nun wieder Alternativen dazu. Der Grund liegt im Boden.

Im September 2024 hatte der Stadtrat den Weg für einen Bau des neuen Jugendcafés an der Ecke von Rheinhäuser Weide und Kirschweg im Speyerer Süden freigemacht. Die SWG fragte nun fast eineinhalb Jahre später nach dem aktuellen Stand. Die Verwaltung habe während der Bearbeitung erfahren, dass auf der vorgesehenen Fläche Altablagerungen im Boden liegen, sagte der städtische Fachbereichsleiter Robin Nolasco: „Das ist eine ehemalige Auskiesungsfläche, die dann wieder verfüllt worden ist. Aller Voraussicht nach mit Müll und Bauschutt.“

Im Bebauungsplanverfahren 1976 habe es dazu keine näheren Informationen gegeben. Nun müssten an sieben Stellen Proben genommen und die Altablagerungen näher untersucht werden. Derzeit erarbeite die Umweltbehörde gemeinsam mit der Struktur- und Dienstleistungsdirektion entsprechende Konzepte. Parallel werde nach Fördermitteln gesucht, die eingesetzt werden könnten, um mögliche Altablagerungen zu beseitigen. Zudem müsse überprüft werden, inwieweit auch die angrenzende Kleingartenanlage betroffen sei, ergänzte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). „Sobald wir nähere Informationen haben, berichten wir.“ Karlheinz Erny, früheres Mitglied im Bauausschuss, hat nach eigenen Angaben bereits in der Vergangenheit auf die Probleme der Fläche hingewiesen.

Marc Vidmayer (SWG) fragte nach, ob die Stadt einen Plan B für das Jugendcafé habe, falls das geplante Gelände nun länger saniert werden müsse. „Wir prüfen Plan B, C und D“, sagte Seiler. Es habe in der Vergangenheit schon einen Termin an der Auferstehungskirche gegeben und es werde weiter nach bestehenden Immobilien gesucht. Trotzdem sei die Beprobung auf dem Gelände wichtig: „Im Moment ist es ein Bolzplatz. Wir haben dort schon Freizeittätigkeiten.“

Für den Bau des Jugendcafés selbst gebe es bereits Fördermittelzusagen in Höhe von 90 Prozent, so Nolasco. 800.000 Euro förderfähige Kosten seien angemeldet worden.