Ob in Süd ein neues Jugendcafé gebaut wird, ist weiter offen. Der Stadtrat hat am Donnerstagabend einen Beschluss darüber vertragt.

Ursprünglich hatte die Verwaltung vorgeschlagen, das neue Angebot für junge Menschen samt eines Jugendfreizeitgeländes auf einer Freifläche am Kirschweg im Neuland zu errichten. Zu Wochenbeginn wurde jedoch publik, dass in die schon lange währende Diskussion um eine mögliche Umnutzung der protestantischen Auferstehungskirche am Renngraben Bewegung kommen könnte. So hatte Dekan Arne Dembek gegenüber der RHEINPFALZ angekündigt, die Kirche wolle das Gespräch mit der Stadt suchen. Auf die neuen Entwicklungen verweisend, beantragte die SPD, die Entscheidung über den Neubau zu vertagen, um prüfen zu können, ob die Kirchenräume für ein Jugendcafé geeignet wären. Diesem Ansinnen schlossen sich die Verwaltung und in der Folge der gesamte Rat an.