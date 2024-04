Ein „Abschiedsfest“ im alten Jugendcafé Speyer-Nord veranstaltet die Stadt am Samstag, 20. April, 14 bis 18 Uhr. Hauptzielgruppe: Jugendliche und Familien mit Kindern ab neun Jahren. „Die Jugendlichen können sich austauschen und ihre Ideen in die Planung für das neue Jugendcafé miteinfließen lassen“, kündigt die Verwaltung auf Anfrage an. Zudem könnten sich Jugendliche bis zum 24. Mai unter www.speyer.de/jugendcafenord an einer Online-Umfrage dazu beteiligen.

Der Standort am Fliederweg ist vor mehreren Jahren wegen großer baulicher Mängel geschlossen worden. Er soll durch ein neues, eingeschossiges Jugendcafé ersetzt werden. 2023 wurde mit Kosten von gut einer Million Euro kalkuliert. In die konkrete Planung wird laut Stadt erst im Anschluss an die Beteiligungsaktion eingestiegen, um die Bedürfnisse der Jugend berücksichtigen zu können. „Fest steht bereits, dass der Abriss erst kurz vor dem Neubau erfolgen wird“, so eine Sprecherin der Verwaltung.