Die Jugendberufsagentur Plus Speyer berät und unterstützt junge Menschen im Alter von 15 bis 25 Jahren mit Wohnsitz in Speyer beim Übergang von der Schule in den Beruf. Auch der sogenannte Alltagsführerschein, der aus vier Modulen besteht, gehört zu ihrem Angebot. Das Modul „Gesundheit“ beginnt am 12. November. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Der Alltagsführerschein soll Jugendlichen und jungen Erwachsenen dabei helfen, sich auf den Alltag als Erwachsene und ein Leben in den eigenen vier Wänden vorzubereiten. Er besteht aus den vier Modulen „Finanzen“, „Ernährung“, „Wohnen“ und „Gesundheit“, die kostenfrei und auch einzeln belegt werden können. Jedes Modul umfasst sechs Termine, die jeweils bis zu zwei Stunden dauern. Für eine Teilnahme sind keine Vorkenntnisse erforderlich.

Jedes Modul vermittelt unterschiedliche Fertigkeiten und wird nach erfolgreicher Teilnahme durch ein Zertifikat bestätigt. Wer den Alltagsführerschein erhalten möchte, muss alle vier Module besuchen. Das Modul „Gesundheit“ startet am Dienstag, 12. November, um 17 Uhr in der Jugendförderung in der Seekatzstraße 5. Die Teilnehmenden beschäftigen sich spielerisch und kreativ mit Fragen wie „Was tut mir gut? Wie kann ich gut mit Stress umgehen?“. Dabei werden auch Entspannungsübungen und Techniken zur Stressregulierung ausprobiert. Die Fragen und Erfahrungen der Teilnehmenden stehen im Mittelpunkt des Angebots. Eine erfahrene Sozialpädagogin leitet das Gruppenangebot, das bereits zum dritten Mal stattfinden soll.

Die Jugendberufsagentur Plus Speyer (JBA+ Speyer) ist eine Einrichtung der drei Kooperationspartner Berufsberatung der Agentur für Arbeit Ludwigshafen, Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen und der Jugendhilfe der Stadt Speyer.

Info

Anmeldungen für die Module des Alltagsführerscheins nimmt Johann Arnold von der Jugendberufsagentur Plus Speyer entgegen: per E-Mail an johann.arnold@vfbb-speyer.net, telefonisch unter 06232 14-1903.