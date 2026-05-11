222 junge Menschen hat die Jugendberufsagentur Plus Speyer im vergangenen Jahr unterstützt. Die Hilfe ist vielfältig.

Zu 135 Kurzzeitberatungen sind nach Angaben der Stadtverwaltung 61 junge Menschen im Bereich „Case Management“ und 26 in der „aufsuchenden Arbeit“ betreut worden. Die aufsuchende Arbeit ist dabei durchaus wörtlich zu verstehen: Es geht früheren Angaben zufolge darum, Jugendliche da abzuholen, wo sie sind. Gerade vor den Sommerferien stünden viele junge Menschen vor der Frage, wie es nach dem Schuljahr weitergeht, teilt die Stadtverwaltung mit. Helfen könne die Jugendberufsagentur Plus (JBA+) in der Roland-Berst-Straße, die sich als Anlaufstelle für alle junge Menschen zwischen 15 und 25 Jahren versteht. Dort kooperieren mit städtischer Jugendhilfe, Agentur für Arbeit und Jobcenter die Vertreter von drei sogenannten Rechtskreisen. „Das multiprofessionelle Team der JBA+ Speyer berät umfassend zu allen Fragen rund um den Übergang von der Schule in den Beruf: etwa bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz, zu weiterführenden schulischen Möglichkeiten, bei Bewerbungen oder auch bei persönlichen Anliegen. Die Beratung ist individuell, freiwillig und vertraulich und orientiert sich an den Bedürfnissen der jungen Menschen“, heißt es aus dem Rathaus. Infos und Kontaktmöglichkeiten sind unter www.jba-speyer.de zu finden.