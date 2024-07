Schulferien bedingt startet die Jugend verspätet in die Saison: Nichtsdestotrotz, die Losfee zog die Pokallose, die Punktspieltermine stehen fest.

Die Ältesten werden die Ersten sein, wenn die A-Junioren-Regionalliga am vorletzten Augustwochenende den Betrieb aufnimmt. FC Speyer 09 beginnt am Sonntag, 25. August (13.30 Uhr) , bei Spfr Eisbachtal. Zum ersten Heimspiel kommt am Sonntag, 1. September (13.30), JFG Schaumberg-Prims.

FC Speyer 09 zuhause

Fast zeitgleich steigt B-Jugend-Regionalligaaufsteiger Speyer bei diesem Kontrahenten in die Runde ein. Der erste Heimauftritt folgt am Sonntag, 8. September (13.30), gegen RW Koblenz. Im Sportpark eröffnet die Altersklasse C die Spielzeit am Samstag, 24. August (13), gegen Eintracht Trier. Bei den D-Junioren stellt die Verbandsliga das Höchste der Gefühle dar. Der FC 09 fängt am Samstag, 31. August (14), beim Rhein-Haardt FC an, gefolgt von der Heimpremiere eine Woche später (13) gegen Viktoria Herxheim.

Die Zweite aus der Domstadt eröffnet in der A-Jugend-Verbandsliga am Samstag, 31. August (17), im Sportpark gegen TV Mainz, während es Ganerb parallel zu SpVgg Ingelheim/Wackernheim zieht. Eine Woche darauf (18.30) empfängt Ganerb die Mainzer. Das erste Derby steigt am Samstag, 12. Oktober (17), bei den Nullneunern.

JFV Ganerb daheim

Der JFV stellt auch ein Team in der Verbandsliga B und erwartet zunächst am Samstag, 31. August (16), Mainz. Im ersten Septemberdrittel nehmen die Südwestpokalwettbewerbe ihren Betrieb auf. Ganerb und Speyer pausieren in der ersten Runde der Ältesten und der Nächstjüngeren.

Die C-Junioren lassen sich gar Zeit bis Mittwoch, 9. Oktober, wenn der FC 09 um 18.30 Uhr auf dem VfB-Platz auswärts auf die zwei Klassen tiefer kickende JSG Haßloch trifft, der JFV zeitgleich auf Dudenhofener Kunstgrün als Landesligist auf die klassenhöhere FG Mutterstadt. Bei der D-Jugend setzen Speyer und Landesligist Ganerb zunächst aus.