„Wir fahren nach Berlin“, sprudelte es aus Trainerin Kristin Wolff heraus. Die Unter-14-Jährigen des Purrmann-Gymnasiums Speyer schafften die Qualifikation gestern als Sieger des Landesentscheids von Jugend trainiert für Olympia. Der Wettkampf verlief derart spannend und unerwartet, dass sogar bei Wolffs Mutter Cornelia, dem erfahrenen Coach, Tränen flossen. Denn Speyer lag vor der Staffel mit 1:2 hinter Hauptkonkurrent Zweibrücken. Beide ließen den Ring entgleiten. Doch während das Purrmann sofort zuschnappte und siegte, landete Zweibrücken in Bad Bergzabern auf Platz acht. Besonders im Block Reck/Boden/Sprung und Standweitsprung überzeugte das HPG.: „Es war ein richtig guter Wettkampf“, fasste Wolff zusammen.