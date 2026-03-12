„Wir freuen uns auf die gemeinsame Fahrt zum Landesfinale am 21. April in Trier“, meldete sich Lehrerin Maria Treptow nach dem Regionalentscheid des Schulwettbewerbs von Jugend trainiert für Olympia in Nackenheim. Denn sowohl ihre unter-14-Jährigen Mädchen aus dem Speyerer Hans-Purrmann-Gymnasium als auch das Mixed aus dem benachbarten Friedrich-Magnus-Schwerd schafften die Qualifikation.

Ungefährdet setzen sich Lea Müller, Lotte Lind, Nele Kemmer, Erdi Sejdijaj, Bruno Denonville und Felix Walter mir drei Siegen gegen das Gymnasium zu Sankt Katharinen Oppenheim, Otto-Schott-Gymnasium Mainz-Gonsenheim sowie Otto-Hahn-Gymnasium Landau durch. Als Betreuer fuhr Tom Kemmer mit.

Die Purrmännerinnen Charlotte Schmitt, Ema Mjekiqi, Emely Moster, Thea Härder, Emilia Noe, Luise Graf taten sich etwas schwerer. Und dennoch: Sie steigerten sich von Spiel zu Spiel und gewannen die entscheidende Partie gegen das zweitplatzierte Gymnasium Edenkoben in zwei hart umkämpften Sätzen. Das gastgebende Gymnasium und das Private Theresianum-Gymnasium Mainz lauteten die weiteren Kontrahenten. „Viele Grüße aus dem Partybus“, schloss das Lehrerduo noch.