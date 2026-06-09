Noch soll es einfach nicht sein mit einer Teilnahme des Hans-Purrmann-Gymnasiums Speyer am Bundesfinale von Jugend trainiert für Olympia in Berlin – noch.

Denn am Dienstag scheiterte die Mixed-Auswahl zum wiederholten Male im Endspiel des Landesfinales. Nur der Sieger des Schulwettbewerbs qualifiziert sich für die Spiele in der Hauptstadt. Diesmal kam umso ärgerlicher dazu, dass die Mannschaft in der Gruppenphase noch den späteren Berlin-Fahrern aus dem Gymnasium an der Heinzenwies Idar-Oberstein mit Nachwuchshoffnungen aus der Hochburg Neuwied 2:1 bezwang, um am Ende mit dem gleichen Ergebnis den Kürzeren zu ziehen.

„Uns ist die Kraft ausgegangen“, sagte der betreuende Lehrer Sven Laforce im Gespräch mit unserer Zeitung. „Unsere Jungs waren viel jünger. Die Mixed waren entscheidend. Unsere Mädchen waren so stark, dass die Gegner schon entsprechend aufgestellt haben.“ Getreu dem Drei-Jahres-Plan nach dem Motto „Dabeisein“ im vergangenen Jahr, lautete dieses heuer „schauen, wie weit wir kommen“, um im nächsten Jahr eigentlich in gleicher Besetzung voll anzugreifen.

Speyer ist stark

Laforce: „Es wird aber nicht einfacher.“ Gegen die benachbarten Speyerer Gymnasien Friedrich-Magnus-Schwerd und Nikolaus-von-Weis gelte es nämlich zunächst einmal, überhaupt die Vorrunde zu überstehen. Nun auf der Anlage der Turnerschaft Germersheim schlug das HPG im Pool auch das Martin-Butzer-Gymnasium Dierdorf mit 3:0.

In den anschließenden Halbfinals nach dem Überkreuzsystem Gruppenerster gegen -zweiter und umgekehrt setzten sich die Domstädter gegen das Lena-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach 2:1 durch, Idar-Oberstein übers Otto-Hans-Gymnasium Landau mit demselben Resultat. Kreuznach, Landau vor Dierdorf sowie Otto-Schott-Gymnasium Mainz-Gonsenheim lautete die weitere Reihenfolge. So wartet Laforce seit einem Vierteljahrhundert auf den Einzug ins Bundesfinale in dieser Disziplin und sei zunächst noch trauriger als die Schüler. Weitere Hoffnungen des Gymnasiums liegen in dieser Saison nun noch auf den Golfern am Dienstag, 23. Juni, in deren Partien auf Landesebene.