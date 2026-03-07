Viele Einsätze, starke Jugendarbeit, klare Worte: In der Verbandsgemeinde Rheinauen zeigt die Feuerwehr laut ihrem Chef Haltung und weist auf viele Herausforderungen hin.

Patrick Fassott (SPD), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rheinauen, ging beim gemeinsamen Ehrungsabend der Freiwilligen Feuerwehr-Einheiten Waldsee und Otterstadt am Freitagabend auf die Haltung der Feuerwehrleute ein. Haltung bedeute eine Grundeinstellung, Werte und Überzeugungen zu haben, die das eigene Handeln prägen. Haltung unterscheide sich von Meinungen – von denen es heutzutage zahlreiche gebe. „Haltung ist das, was wir verkörpern. Bewahren wir unsere Haltung“, sagte Fassott, der als Bürgermeister Chef der Feuerwehrleute ist und seine Mannschaft als „Fels in der Brandung“ bezeichnete. Die Feuerwehrleute schützten, retteten, bergen und löschten nicht nur, sondern veranstalteten auch Feste und seien füreinander sowie die Dorfgemeinschaft da.

Die Waldseer Kameraden wurden nach Angaben von Wehrführer Peter Klauß im vergangenen Jahr zu 118 Einsätzen gerufen, für die Wehrleute aus dem benachbarten Otterstadt waren es 136 Einsätze. Dazu zählen 50 Alarmierungen wegen ausgelöster Brandmeldeanlagen, 31 Brände, 64 technische Hilfeleistungen; der Rest seien sonstige Einsätze wie Tierrettungen oder Deichwachen bei Hochwasser gewesen. Klauß erinnerte an die Personensuche im Campinggebiet „Auf der Au“, den Brand auf dem Campingplatz bei Otterstadt im Sommer bei großer Hitze sowie einen als vermisst geltenden Taucher im Marxweiher, der nicht wusste, dass er als vermisst galt und sich nur von seiner Tauchgruppe entfernt hatte. Als ein nachtauchender Feuerwehrmann ihn während der Suchaktion entdeckt und auf die Schulter getippt habe, sei er überrascht aufgetaucht. „Die Einsätze fordern Zusammenhalt und Engagement. Die Herausforderungen werden angesichts der Weltlage noch anspruchsvoller“, sagte Waldsees Wehrführer. Im Hinblick auf die Investitionen in die Ausrüstung und das neue Gerätehaus in Waldsee sowie die damit verbundenen Kosten dankte Klauß dem Bürgermeister, den Beigeordneten und den politischen Vertretern im Verbandsgemeinderat für die „unermüdliche Unterstützung“.

Katastrophenschutz und Zivilschutz: Anforderungen an Wehrleute steigen

Wehrleiter Michael Jaspers verdeutlichte, dass das Personal durch die gestiegenen Anforderungen und gesetzlichen Vorschriften immer mehr gefordert werde und gleichzeitig der Druck vom Land steige. Für den Katastrophenschutz werden unter anderem verbindliche Alarm- und Einsatzpläne gefordert, die alle fünf Jahre fortgeschrieben werden müssten. Das Land werde diesem Anspruch selbst aber nicht gerechnet. Deren Rahmen-Alarm- und Einsatzplanung, die als Orientierung für die zum großen Teil ehrenamtlichen Feuerwehren dienen soll, sei – sofern es sie überhaupt gibt – „ziemlich alt“. Für den Fall eines langanhaltenden Stromausfalls (Blackout) gibt es laut Jaspers noch keinen Rahmen-Einsatzplan vom Land. Dabei könne die Vorbereitung auf ein solches Szenario auch für andere Krisenlagen hilfreich sein. Die Feuerwehren und die Verwaltungen müssten somit eigene Konzepte erarbeiten: „Wir sind flexibel und kreativ und können uns auf viel einstellen“, gibt sich der Wehrleiter trotz der zunehmenden Aufgaben optimistisch.

Die Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Rheinauen seien personell noch gut aufgestellt und haben bislang keine Nachwuchssorgen. Für die Wehreinheiten Waldsee und Otterstadt wurden insgesamt sieben junge Feuerwehrleute für den aktiven Dienst verpflichtet – bis auf zwei Jugendliche kommen alle aus der Jugendfeuerwehr. Jaspers machte deswegen deutlich, wie wichtig die Arbeit der Jugendwarte sowie Betreuerinnen und Betreuer sei, die in ihrem Amt zusätzlich oft noch Streetworker und Psychologen seien und gleichzeitig für den wichtigen Nachwuchs in der Feuerwehr sorgten.

Dort ist es ein Zusammenspiel zwischen jungen und älteren Kameraden: Thomas Straßer kam durch seine familiäre Prägung und den damals noch existierenden Ersatzdienst statt Bundeswehr zur Feuerwehr. Dieser gehört er seit mittlerweile 40 Jahren an, wofür er beim Ehrungsabend ausgezeichnet wurde. „Es hat mir vom ersten Tag an immer Spaß gemacht“, sagt der 55-Jährige aus Otterstadt. Feuerwehr gehöre zu seinem Leben dazu, er wolle sie nicht missen. Bereits sein Vater, sein Onkel und seine Cousins seien bei der Wehr gewesen. Was Straßer besonders freut: Auch sein Sohn Tim ist mit großer Leidenschaft dabei, engagiert sich bei der Wehr in Otterstadt sowie zusätzlich noch bei der Feuerwehr in Speyer. Am Freitagabend wurde der 24-Jährige, wie Steffen Ullmeyer aus Waldsee, zum stellvertretenden Jugendwart ernannt. „Ich helfe gerne. Das ist das, was Feuerwehr ausmacht“, fasste Thomas Straßer zusammen.

Verpflichtungen & Ernennungen & Ehrungen

Verpflichtungen: Louis Erny, Silas Franken, Frederic Hollstein, Léon Pischem, Lukas Wagner (alle Otterstadt), Kilian Stett, Yannick Schäfer (Waldsee).

Ernennungen: Max Sattel (Atemschutzgerätewart); Tim Straßer, Steffen Ullmeyer (stellvertretende Jugendfeuerwehrwarte); Philip Wittmer (Gruppenführer); Sebastian Melis, André Netter, Mathias Volk (Zugführer); Mathias Volk (Verbandsführer und stellvertretender Wehrführer).

Ehrungen: 5 Jahre: Kim Elzer, Marc Höfler, Frederic Hollstein (alle Otterstadt); 10 Jahre: Lea Kramer, Lars Kramer (beide Waldsee); 15 Jahre: Sebastian Melis, André Netter, Daniell Weber (alle Waldsee); 30 Jahre: Thomas Berthold, Bernd Strebel (beide Otterstadt); 40 Jahre: Thomas Straßer (Otterstadt)