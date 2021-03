321 begabte jugendliche Musikerinnen und Musiker nahmen am diesjährigen Wettbewerb „Jugend musiziert“ im Bundesland Rheinland-Pfalz teil, der wegen der Corona-Pandemie rein digital ausgerichtet werden musste. 96 Preisträgerinnen und Preisträger werden das Land Rheinland-Pfalz zu Pfingsten beim Bundeswettbewerb in Bremen und Bremerhaven vertreten, der teilweise in Präsenz und teilweise digital ausgerichtet wird.Nach einer coronabedingten Absage im vergangenen Jahr 2020 konnte „Jugend musiziert“ in Rheinland-Pfalz zum 57. Mal durchgeführt werden. Seit seiner Gründung im Jahr 1964 fördert der Wettbewerb junge musikalische Talente und zeichnet sie aus. Jahr für Jahr motiviert der größte musikalische Jugendwettbewerb im Land Tausende von jungen Musikerinnen und Musikern zu besonderen künstlerischen Leistungen.

Die 321 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten sich in diesem Jahr besonderen Herausforderungen zu stellen, denn sie mussten ihre musikalischen Beiträge zur Begutachtung durch die circa 90 Jurorinnen und Juroren als Video einreichen.

Die üblicherweise im Februar angesetzten Regionalwettbewerbe 2021 waren abgesagt worden, weil über mehrere Wochen kein Üben mit Spielpartnerinnen und -partnern möglich gewesen war und die Corona-Krise eine Durchführung Ende Januar auch nicht zugelassen hätte.

Diesmal digital

So wurden alle ursprünglich für die Regionalwettbewerbe gemeldeten Teilnehmenden der Altersgruppen III bis VII direkt zum digitalen Wettbewerb Ende März eingeladen. Für die kleinen Altersgruppen I und II, für die laut Ausschreibung keine Weiterleitung zum Bundeswettbewerb vorgesehen ist, soll ein Ersatzwettbewerb im Sommer stattfinden.

Für größere Ensembles und die neue Kategorie „Jumu open“ ist der Wettbewerb am 19. und 20. Juni in Mainz in der Hochschule für Musik geplant, der Bundeswettbewerb für diese Kategorien wird im Herbst ausgerichtet.

Preisträger