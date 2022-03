Die Jugendförderung (Jufö) der Stadt Speyer ruft dazu auf, Friedenstauben zu malen oder zu basteln. Laut einer Pressemitteilung der Stadt sollen die Vögel, die einen grünen Zweig im Schnabel tragen, ein Symbol des Friedens sein und die Menschen daran erinnern, aufeinander zu achten und gut miteinander umzugehen. Wer eine Friedenstaube malen oder basteln möchte, kann sie bei der Jugendförderung, Seekatzstraße 5, zu den Öffnungszeiten persönlich abgeben oder in den Briefkasten werfen. Fotos der Friedenstauben können per E-Mail an info@jugendfoerderung-speyer.de gesendet werden. Sie sollen anschließend in der Stadt gezeigt werden. Eine Bastelanleitung hat das Team der Jufö auf dem Instagram-Kanal @jufoe_speyer veröffentlicht.