Nicht nur für Grundschulkinder bietet die städtische Jugendförderung ein Herbstferienprogramm an, auch Jugendliche ab elf Jahren sollen auf ihre Kosten kommen. Die Aktionen finden zwischen Montag, 12., und Freitag, 23. Oktober, statt. Während das Programm für die Jüngeren längst ausgebucht ist, sind bei den Älteren noch Plätze frei.

Ein vielfältiges Programm bieten die Jufö-Mitarbeiter den Jugendlichen ab elf Jahren in den Herbstferien an: Geplant sind unter anderem ein Workshop, in dem die Teilnehmer lernen, ein Insektenhotel zu bauen. Wer mehr Action will, kann sich zur Mountainbike-Tour mit einem „erfahrenen Guide“ vom ADFC anmelden, die in den Pfälzerwald führt oder sich bei Quantum Lasertag in der Auestraße verausgaben. Ruhiger geht es wohl beim Häkel-Workshop sowie beim Koch- und Backkurs zu. Und wer schon immer wissen wollte, wie man aus einer Schallplatte eine Schüssel formt oder alte Klamotten umstylt, der sollte sich den „Upcycling“-Kurs genauer anschauen.

Anmeldung und Kontakt



Die einzelnen Programmpunkte sind auf der Homepage der Jufö buchbar.