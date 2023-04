Am Dienstag, 2. Mai, startet die neue Jufö-Mobil-Saison. Das Multifunktionsfahrzeug der Jugendförderung und deren Mitarbeiter sind laut Stadt in den ersten zwei Maiwochen täglich von Montag bis Donnerstag (außer an Feiertagen) von 16 bis 20 Uhr in Speyer-West im Woogbachtal zu finden. In den beiden darauffolgenden Wochen steht das Gefährt auf dem Spielplatz Ruhhecke in Speyer-Nord. Es dient als Anlaufstelle und Begegnungsort mit Spiel- und Sportgeräten für Sechs- bis 18-Jährige. Die Teilnahme ist kostenlos und eine Anmeldung nicht notwendig. Nähere Auskünfte sind unter www.jufö.de oder Telefon 06232 14-1900 erhältlich.