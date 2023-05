Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Spitzenjudokas sind längst zurück auf der Matte. Der Rest hängt in der Corona-Klaue fest, auch Tamina Neu. Die 16-jährige Trippstadterin zählt zum aktuellen Team der 2. Bundesliga Mannschaft des JSV Speyer und will endlich wieder kämpfen.

Vor gut einem Jahr war die Judowelt noch in Ordnung. Bei den deutschen Meisterschaften der Unter-18-Jährigen in Leipzig beweist eine sehr junge Trippstadterin, was sie kann und steht