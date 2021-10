Anna-Maria Wagner, Weltmeisterin von Budapest und Olympia-Dritte von Tokio, besucht den JSV Speyer, wie der Verein mitteilte. Demnach leitet die Weltklassekämpferin am Sonntag zwei Trainingseinheiten im Judomaxx, in denen sie Einblicke in ihre Spezialtechniken gewährt.

Von 10 bis 12 Uhr unterrichtet die Judoka der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm alle ab dem weiß-gelben Gürtel. Von 15 bis 16 Uhr wird es wettkampforientierter. Anmeldung: https://widgets.yolawo.de/w/615428951d7bd10514f65720

Sympathischer Star

Der Kontakt kam über Nadine Lautenschläger, langjährige Teamchefin der Speyerer Bundesligafrauen zustande, die ihre Freundin einlud. Sie schätzt Wagner als authentischen und sympathischen „Superstar zum Anfassen“, der vor allem für weibliche Nachwuchskämpferinnen Vorbildfunktion habe: „Anna kann den JSV-Sportlerinnen definitiv etwas mitgeben.“