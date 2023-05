Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

SPEYER. Der JSV Speyer geht mit einem der erfolgreichsten deutschen Judokas in die Zukunft. Nach fast zehn Jahren beruflich bedingter Abwesenheit ist Volker Heyer wieder in der Butenschönstraße als hauptamtlicher Trainer in Teilzeit angestellt. „Ein großer Glücksfall und Gewinn“: Darüber sind sich Vorsitzender Michael Görgen-Sprau und Stellvertreterin Mira Hofmann einig.

Der aus Heidelberg stammende und in Dudenhofen wohnende Volker Heyer kämpfte von 2003 bis 2008 für den JSV. Er kam von Rekordchampion TSV Abensberg, mit dem er fünf