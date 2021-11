Sanne Vermeer aus dem Judo-Bundesligaaufgebot des JSV Speyer hat den Sieg beim Grand Slam von Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten knapp verpasst. Zwischenzeitlich in Führung liegend, unterlag die Niederländerin in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm im Endkampf der Britin Lucy Renshall.

Vermeers Vereinskameradin Julia Kowalczyk aus Polen scheiterte bis 57 Kilo zum Auftakt.