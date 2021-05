Drei war der beste Platz für die Judo-Kämpferinnen des JSV Speyer am zweiten Tag des Grand-Slam-Turniers von Kasan (Russland). Die Niederländerin Sanne Vermeer schaffte das in der Klasse bis 63 Kilogramm Körpergewicht, indem sie nach einem Freilos und einem Sieg zwar das Poolfinale verlor, sich aber in der Hoffnungsrunde durchsetzte.

Vermeers Landsfrau Geke van den Berg schied in dieser Kategorie nach einem Auftakterfolg aus. Hilde Jager, eine weitere Holländerin bis 70 Kilo, schaltete zunächst die Speyererin Barbara Matic aus. Später unterlag sie im kleinen Finale: Rang fünf