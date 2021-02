Geke van den Berg hat dem JSV Speyer den Sieg beim Europacup in Prag beschert. Als Einzige aus den Bundesligakadern der Speyerer überhaupt in Tschechien angetreten, setzte sich die Niederländerin in der Klasse bis 63 Kilogramm Körpergewicht durch.

Im Finale besiegte sie Lia Ludvig aus Slowenien. Zuvor gewann van den Berg gegen Tove Hansen (Schweden), Anastasiia Antipina (Ukraine) und Emilia Kanerva (Finnland).