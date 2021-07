Barbara Matic, kroatischer Star aus dem Bundesligakader des JSV Speyer, hat es nicht geschafft, sich den Traum vom olympischen Gold in Tokio zu verwirklichen. Als aktuelle Weltmeisterin von Budapest und damit als Mitfavoritin angereist, belegte sie am Mittwoch in der Klasse bis 70 Kilogramm den fünften Platz.

Nach einem Freilos und einem Sieg unterlag Matic in der mitteleuropäischen Nacht zunächst im Viertelfinale. Kämpfte sich dann aber über einen weiteren Erfolg in der Hoffnungsrunde ins kleine Finale um die Bronzemedaille, das sie allerdings verlor.