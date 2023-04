Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nachwuchskämpfer Samuel Mendel vom JSV Speyer gehört nun zum Nationalkader der Unter-17-Jährigen. Bundestrainer Bruno Tsafack, auch bekannt von Lehrgängen im Judomaxx, erkannte bei Sichtungsturnieren und Lehrgängen das Talent des Kaiserslauterer Internatsschülers.

Mendel begann mit drei Jahren in der Kinderkampfkunstakademie in Ludwigshafen. Dort trat er auch mit sechs Jahren in den Judoclub ein, bevor er 2017 nach Speyer wechselte. Mit zehn ging