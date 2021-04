Kim Polling, Judoka der Bundesligaliste des JSV Speyer, ist traurig, traurig, dass die Olympischen Spiele in Tokio ohne sie stattfinden. Das hat die Niederländerin in den sozialen Medien mitgeteilt: „Kein Tokio für mich, ich werde mir erst mal einen Moment Zeit nehmen, um das zu verarbeiten. und dann schauen wir mal, was dieses Jahr bringt.“

Von Verletzungen und Operationen immer wieder zurückgeworfen, schätzte sich Polling dennoch als die Holländerin mit den besten Medaillen-Aussichten in Japan ein: „Der Judobund sieht das leider anders.“