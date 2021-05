Kim Polling, Ass des Bundesligisten JSV Speyer, kämpft weiter um ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio. Nach der Nicht-Berücksichtigung durch den niederländischen Verband, richtete sich Polling nun öffentlich an diesen und hinterfragt die Entscheidung. Sie kritisiert insbesondere die Qualifikationskriterien,

Polling, die in Italien lebt, verweist auf ihre Ergebnisse bei Spitzenturnieren und vertritt weiterhin die Meinung, die Niederländerin mit den besten Medaillenchancen zu sein.