Kim Polling aus dem Bundesligaaufgebot des Judosportvereins Speyer hat das wegen Corona-Fällen beim vorangegangenen Wettbewerb in Tiflis umstrittene Grand-Slam-Turnier in Antalya (Türkei) gewonnen. Die Niederländerin setzte sich in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm Körpergewicht durch.