Michel Adam, Bundesligakämpfer des Judosportvereins Speyer, muss sich die Europameisterschaft am Wochenende in Lissabon im Livestream anschauen. Bei der internen Ausscheidung des Deutschen Judobunds „konnte ich zwar ein paar Konkurrenten ausschalten“, erzählt er im RHEINPFALZ-Gespräch. Eine Niederlage gegen Trainingskollegen Lukas Vennekold machte Adam aber einen Strich durch die Rechnung. Als Ursache sieht der JSV-Athlet hauptsächlich die fehlende Wettkampfpraxis im Vergleich zur Konkurrenz. „Aber ich weiß, dass das ein Punkt ist, der sich verändern lässt.“ Der Fokus gehe jetzt schon in Richtung Olympische Spiele 2024 in Paris. Ein kleiner Rückschlag für die Motivation in dieser Saison sei die Verschiebung der Universiade in Chengdu (China) auf 2022. „Der nächste halbwegs sichere Start ist jetzt die deutsche Meisterschaft im September“, sagt Michel Adam.