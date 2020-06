Ciril Grossklaus ist von den Vertretern des Judosportvereins Speyer in der Weltrangliste bis 90 Kilogramm Körpergewicht am besten vertreten. Der Kämpfer, der in dieser Bundesliga-Saison in die Domstadt zurückkehren wollte, belegt den 34. Platz. Insgesamt listet die International Judo Federation 348 Sportler. Der Spanier Nikoloz Sherazadishvili führt. Stärkster Deutscher: Eduard Tripel an 15.