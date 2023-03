Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Der Titel ist zurück in Speyer“ meldete Thomas Hofmann von der deutschen Judo-Kata-Meisterschaft in Elz/Westerwald. Er und sein Partner Daniel Koliander triumphierten zum sechsten Mal in der Disziplin Kodokan Goshin Jutsu.

Das ist Selbstverteidigung und besteht aus waffenlosen Angriffen sowie je drei Attacken mit Messer, Stock und Pistole. Die Variante Ju no Kata (drei Serien mit je fünf Techniken) schloss Koliander