Jasmin Grabowski aus Speyer hat am Freitagabend ihren Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt: Nach mehr als einem Jahrzehnt sei es für sie an der Zeit, auf Wiedersehen zu sagen, teilte sie in den sozialen Medien mit. 2021 gewann Grabowski in Tokio bei den Olympischen Spielen Bronze im Mixedwettbewerb.

In dieser Saison punktete sie weiter für den JSV Speyer in der Bundesliga: „Ich bin unglaublich dankbar für die wundervolle Zeit, die ich erleben durfte, all die Länder zu erkunden, die ich bereist habe, für die tollen Menschen, die ich auf dieser Reise kennen- und schätzen gelernt habe, die Erfolge, die ich feiern konnte und für all die Erfahrung, die ich in dieser Zeit sammeln durfte“, schrieb die Judoka.

Diese Zeit sei ein absolutes Privileg gewesen, für das sie dankbar sei. Grabowskis Dank galt all ihren Begleitern in guten wie in schlechten Zeiten, ihrer Frau, ihrer Familie, ihren Freunden, ebenso ihren Förderern aus Sport und Bundeswehr. Nach den Spielen in Japan ließ sie ihre Zukunft zunächst offen.