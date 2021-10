Timo Brandenburg vom JSV Speyer hat bei der deutschen Meisterschaft der Unter-18-Jährigen in Leipzig einen Kampf in der Trostrunde gewonnen und schied danach aus. Er startete in der Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm.

Seinen Vereinskollegen Samuel Mendel (bis 66 Kilo) traf eine schwere Auslosung, unterlag er doch dem späteren Dritt- und Fünftplatzierten.