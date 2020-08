Der JSV Speyer beteiligt sich mit seinen Männern und Frauen an der Bundesliga-Endrunde am Samstag/Sonntag, 10./11. Oktober, in Senftenberg. Das hat Vorsitzender Michael Görgen-Sprau der RHEINPFALZ auf Anfrage mitgeteilt und legte den entsprechenden, vorläufigen Zeitplan bei.

Umkämpftes Halbfinale

Demnach kämpfen die Herren im Jeder-gegen-jeden-Südpool mit TSV Abensberg, KSV Esslingen, TSG Backnang, JC Rüsselsheim und TV Erlangen um den Halbfinaleinzug. Dann geht es gegen einen der Nord-Vertreter. Speyers Damen bekommen es mit Backnang, JC Düsseldorf, BC Karlsruhe, HTG Bad Homburg sowie JT Hannover zu tun, ehe der Champion schon feststeht.