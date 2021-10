Im Judomaxx vom Kata-Trainerteam auf ihren besten Leistungsstand gebracht, kämpfen Thomas Hofmann/Daniel Koliander (JSV Speyer) sowie Elke und Ulrich Böckel am 26./27. Oktober in Lissabon um Welttitel.

Hofmann/Koliander, fünfmaldeutsche Meister und Sechste der WM 2018 in Mexiko City, starten in der Stilart Kodokan Goshin Jutsu (Selbstverteidigung gegen Angreifer mit Messer, Pistole oder Stock). 18 Paare meldeten. Das mehrmalige deutsche Vizemeister-Paar Böckel/Böckel tritt in Ju no kata (Geschmeidigkeit und Technik, 19 Paare) an.

Paar verzichtet

Jürgen Mohr/Reinhard Köhler (Speyer/BC Zeiskam) verzichteten wegen der Corona-Auflagen auf eine Nominierung. Aufgrund der Pandemie müssen alle Teilnehmer drei Tests absolvieren und dürfen bis zu den Wettkampftagen die Hotelzimmer nicht verlassen.