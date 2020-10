Die Teams des JSV Speyer starten nicht am Bundesligaturnier am Wochenende in Senftenberg. Das teilten die Teamchefs nach Rücksprache mit ihren Mannschaftsmitgliedern und den Vereinsverantwortlichen mit. Damit verzichten die Frauen auf die Verteidigung des Meistertitels.

„Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, und es war ein langer Prozess bis zu dieser Entscheidung. Denn eigentlich waren wir sehr euphorisch und haben uns gefreut, dass das Finale stattfinden soll“, informierte Vorsitzender Michael Görgen-Sprau.

Die Gründe

„Der DJB und das Team aus Spremberg haben sich sehr bemüht“, so Görgen-Sprau: „Aber je näher die Veranstaltung rückte, desto mehr Bedenken kamen aufgrund der aktuellen Infektionsentwicklung bei den Verantwortlichen und großen Teilen der Mannschaft auf.“

Der JSV-Chef: „Jeder Mensch reagiert anders, und es gibt zurzeit kein richtig und falsch. Wir hoffen alle sehr, dass wir uns 2021 wieder unbeschwert auf Bundesligakämpfe freuen können.“ Bei den Männern kamen gegen Verletzungen, private und berufliche Gründe dazu.