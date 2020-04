Sanne Vermeer aus den Niederlanden ist die bestplatzierte Kämpferin vom deutschen Mannschaftsmeister JSV Speyer in der Judo-Weltrangliste. Die Niederländerin belegt in der Aufstellung der International Judo Federation (ITF) bis 63 Kilogramm Körpergewicht nämlich den 15. Rang. Mit Vermeers Landsfrau Geke Van den Berg (Position 38) und Nadja Bazynski (47) tauchen zwei weitere Speyererinnen unter den 247 Sportlerinnen auf. Stärkste Deutsche ist Martyna Trajdos an fünfter Stelle.