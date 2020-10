Drei Judo-Kata-Kämpfer des JSV Speyer starten am Samstag, 7., Sonntag, 8. November, bei der deutschen Meisterschaft in Elz. Thomas Hofmann bewirbt sich mit Daniel Koliander in der Kategorie Kodokan Goshin Jutsu und mit Jürgen Mohr in Koshiki no Kata.

Zudem tritt Koliander mit Mirjam Berensdorff (Judokan Landau) in Ju no Kata an, Mohr mit Reinhard Köhler (1. BC Zeiskam) in Katame no Kata.