Auch in der achten Woche der Corona-Einschränkungen leiden typische Hallensportarten und Bewegungsangebote, wie sie der JSV Speyer anbietet, unter der aktuellen Situation. Darüber hat der Verein in seinem neusten Newsletter informiert.

Judo, Karate, Aikido oder Kinderturnen sind noch untersagt. Der JSV richtet aber ein Onlinetraining für fast alle Gruppen aus. Für die Turntiger gibt’s jeden Freitag eine Bewegungsaufgabe auf der Homepage unter http://www.judo-speyer.de/index.php?id=834.

Die Unter-Zwölfjährigen üben donnerstags (16.30 bis 17.30 Uhr) und freitags (14.30 bis 15.30); U15: Montag, Mittwoch (jeweils 16.30 - 18.45), Freitag (17 - 19), U18/21: Montag, Mittwoch, Freitag (19 - 21), Fitness für alle: Montag, Donnerstag (19.30 - 20.30). Die Links gibt’s bei den Trainern oder in der Geschäftsstelle unter Telefon 06232 980461.

Trotzdem international

Die Bundesligakader halten sich an den Wochenenden unter verschiedenen Coaches fit. Los ging’s mit dem italienischen Star Andrea Regis. Ex-Kämpfer und Mitglied im Bundestrainerstab, Simon Schnell, folgte. Wie eine Saison der Frauen und Männer aussehen könnte, hat der Verband noch nicht entschieden.

Zudem treibt der Verein seine Vorbereitungen für die Sommerfreizeiten voran: „Wir wissen erst Mitte Mai, ob sie stattfinden dürfen und informieren euch dann gleich“, heißt es im Newsletter. Das „Interreg-Judo-Training“ für U10 bis 15 aus der Pfalz, Saarland, Rheinland, Frankreich und Luxemburg, ursprünglich am Samstag in Speyer geplant, steigt ebenfalls in der neuen Form (10 - 11.30).